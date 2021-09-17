القوس

منذ ساعة واحدة

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اهدأ يا مولود القوس فأنت كثير الحركة ولا تفكر جيدا مثل القيام بأي عمل، مما قد يجلب لك الكثير من المشاكل والتوتر في فترتي الصباح والظهيرة. لا داعي لثرثرتك الزائدة وانتقادك للمقربين منك فقد يضعك في موقف لا تحسد عليه في المساء، وخاصة اذا كنت مدعوا ضمن دعوة اجتماعية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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