الجدي

منذ ساعة واحدة

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يكفي تذمرا ونقا على وضعك المالي، فالأوضاع الفلكية لا تقف في صفك المالي هذين اليومين فالمصاريف كثيرة وترى انه لا نهاية لها، عاطفيا الأمور جيدة جدا، وخاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء حيث تلتئم الاجواء من جديد بينك وبين من تحب، يوم ممل جدا، وخصوصا لمواليد 1 الى 10 كانون الثاني.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9من 10

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