تمهل وحاول أن تفكر اليوم قبل القيام بأي عمل حتى ولو كان صغيرا وغير مهم، لأن الحساب قد يكون عسيرا في حالة الخطأ، أيضا الخيانة قد تكون عنوانك هذا المساء، ففكر قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد تؤدي لفقدك من تحب. مواليد 2 الى 11 حزيران قد يكونوا جذابين جدا للجنس الاخر.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9من 10