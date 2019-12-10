108 فروع ومكاتب لـ”البنك الإسلامي”

عمان- تحت رعاية الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، أقيم حفل استقبال بمناسبة افتتاح مكتب جديد في مجمع بافيليون مول التجاري الواقع في شارع محمد الفاتح- منطقة ضاحية الياسمين/ محافظة العاصمة عمان، وبحضور مساعدي المدير العام والإدارة التنفيذية في البنك وجمع غفير من متعاملي البنك وتجار ووجهاء وأهالي المنطقة، وذلك يوم الأحد الماضي.

وقال الدكتور حسين سعيد “إننا سعداء بافتتاح مكتب بافيليون مول التاسع والعشرين ليصبح لمصرفنا 108 فروع ومكاتب منتشرة في مختلف مناطق المملكة ولتصل حصة العاصمة عمان من انتشار البنك الجغرافي إلى 36 فرعاً و11 مكتباً، وذلك تطبيقاً لخطة التوسع والانتشار الجغرافي لمصرفنا من خلال المجمعات التجارية النشطة وزيادة حصتنا السوقية، وتخفيف الضغط عن فروع مصرفنا المجاورة في مناطق جنوب عمان (ضاحية الياسمين، شارع الحرية، حي نزال، الوحدات، اليرموك)؛ حيث تعد هذه المنطقة من المناطق النشطة سكانياً وتجارياً وفيها العديد من المحلات والمعارض والمجمعات التجارية والمراكز الطبية والدوائر الحكومية والأمنية”.

وبين سعيد “لإيصال خدماتنا لأكبر عدد ممكن من المواطنين وفي جميع الأوقات، يقدم مكتب بافيليون خدماته المصرفية خلال الفترة المسائية حتى التاسعة والنصف مساء وأيام العطل الرسمية، ويتميز المكتب بتصميم مريح يتيح تقديم خدمات تراعي احتياجات ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم (سمعية، بصرية، حركية)؛ حيث تم تخصيص موظف مدرب للتعامل مع ذوي الإعاقات وتوفير كاونتر مخصص لهم ونشرات إعلامية تراعي احتياجاتهم ومدخل خاص لذوي الإعاقة الحركية، والعمل جار على إصدار بطاقة خصم فوري مخصصة بالمكفوفين تتوفر فيها خاصية المخاطبة الصوتية عن طريق سماعة يتم إيصالها بجهاز الصراف الآلي لغايات السحب النقدي”.