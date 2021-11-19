السرطان

منذ ساعتين

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من الأفضل أن تنام طوال اليوم، وألا تتكلم كثيرا، فكل ما تفعله سيؤخذ ضدك، الوحدة تصيبك والإحساس بالتعب يسيطر عليك، خذ حذرك من أي فعل أو مبادرة في العمل، لأنها قد لا تكون لصالحك. في المساء من الأفضل أن تبقى في البيت وتشاهد التلفاز كي تتفادى المشاكل.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10

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