الأمور هادئة جداً ولا يوجد أي تغيير. تشعر بالملل والساعات تمر ببطء شديد، لكن هذا في الصباح، وفي وقت الظهيرة ستتسارع الأحداث من حولك وتبدأ ضغوط العمل بالسيطرة عليك مع بعض الأخبار من هنا وهناك، احذر من المشاكل العائلية في فترة المساء، وخاصة أن قرارا عائليا سيطرح لن يعجبك بالمرة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10