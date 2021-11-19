عدوانيتك وتهورك قد يقودانك إلى الجنون، أما جرأتك فهي موضوع آخر، فأنت في مجال عملك لن تهتم لأي شيء ستضرب بمبادئك عرض الحائط، عليك بتمالك نفسك وخاصة عندما تواجهك مشكلة في فترة ما بعد الظهر، وقد سيارتك بهدوء، يوم غير جيد لتصرفاتك غير المتوازنة، مواليد شهر آب هم الأكثر تهوراً.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10