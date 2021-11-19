يوم عملي يا مولود العقرب فستذهب إلى عملك مصمماً على إنجاز المتراكم منه منذ أيام، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترتي الصباح والظهيرة. كما أنك ستواجه مشكلة، لكنها ستكون عابرة وستسيطر عليها، المساء جيد ويحمل الكثير من التسلية لك، لكن احذر أن تتسرب الكآبة إليك فلا تبقى في البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:8 من 10