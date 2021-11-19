يوم صعب يا مولود القوس، ولن يسير شيء معك كما ترغب، التعب قد يسيطر عليك طوال اليوم، وقد تتعرض صحتك لبعض الانتكاسات في فترة المساء، سيعرض عليك دعوات للخروج، لكنك سترفضها؛ لعدم رغبتك بالخروج، مواليد تشرين الثاني هم الاكثر تعباً هذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10