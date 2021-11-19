يوم الحيرة والمزاجية، فاليوم ستكون بأكثر من عقل وتتردد كثيراً في اتخاذ القرارات واختيار الأشياء، المفاجآت أيضاً ستكون مسيطرة في ساعات الظهيرة، مما سيغير جميع برامجك ويجعلك في مزاج لا تحسد عليه، انتبه إلى صحتك في ساعات المساء، فقد تتراجع خاصة إذا كنت من مواليد شهر شباط. نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10