11 إصابة بحادثين منفصلين في مأدبا واربد

عمّان- أصيب احد عشر شخصا بحادثين منفصلين وقعا اليوم في محافظتي مأدبا واربد، بحسب ما أعلن الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان ستة أشخاص اصيبوا اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق المريجمة في محافظة مأدبا، وقدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى النديم الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

وذكر البيان ان خمسة أشخاص اصيبوا اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة شارع البتراء في محافظة اربد، وقدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفيي الملك المؤسس والراهبات الوردية، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

(بترا)