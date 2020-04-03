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11 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الأردن.. والإجمالي 310

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 310.
كما أعلن الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي مسجل مساء اليوم الجمعة، التزاما بقرار حظر التجول الشامل، عن شفاء 13 حالة توزعت كما يلي : 10 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة و3 حالات في مستشفى الملك المؤسس.
وبين وزير الصحة تفاصيل الحالات المصابة التي توزعت على النحو الآتي: 6 حالات من عائلة واحدة خالطوا والدهم المصاب والذي يرقد في مستشفى الأمير حمزة منذ ستة أيام، وحالة مخالطة لمريض من عمارة منطقة الهاشمي بعمان، وحالة مخالطة لأبناء أخيها المصاب في مستشفى الأمير حمزة أيضا، وسيتم فحص الأطفال والتأكد من عدم اصابتهم، وحالة مخالطة لمواطن قادم من بريطانيا، وحالة مخالطة لمصاب في محافظة إربد، وحالة مخالطة لمصاب في مستشفى الأمير حمزة.
وأشار إلى إجراء 400 فحص للمحجور عليهم في فندق الريجنسي بعمان، ليصبح مجموع الأشخاص الذين تم فحصهم اليوم 1000 حالة. -(بترا)

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