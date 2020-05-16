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11 إصابة جديدة بكورونا بين القادمين من الخارج ولا حالة من الداخل

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان – الغد – أعلن وزير الصحة سعد جابر، اليوم السبت، أنه لم تُسجّل اليوم من داخل المملكة أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، لكن تمّ تسجيل (11) حالة إصابة قادمة من الخارج على النحو الآتي:

– حالة لمواطن أردني من بين العائدين من الخارج (قادم من مدينة دبيّ).

– (10) حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (5) أردنيين، و(5) من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (607) إصابات.

وبين الوزير أنه “سجّلت أيضاً (3) حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة. فيما يبلغ عدد الحالات قيد العلاج (132) حالة (54 حالة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و50 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و28 حالة في مستشفى الملك علياء)”.

كما أعلن أنه “تمّ اليوم إجراء (3993) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (140222) فحصاً”.

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