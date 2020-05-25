11 إصابة جديدة بكورونا في الصين

بكين– أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين عن تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان، إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، وكانت 10 من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأعلنت اللجنة أيضا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 82985 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

بترا