11 % ارتفاع حجم التداول العقاري

عمان- بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي ملياران و251 مليون دينار أردني تقريبا بارتفاع بلغت نسبته (%11) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وفق تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر حزيران من عام 2021 الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

ولفت التقرير إلى أنه تمّ إجراء مقارنات مؤشرات سوق العقار للنصف الأول من عام 2021 مع نظيرتها من عام 2019، ومقارنة مؤشرات شهر حزيران/يونيو مع نظيرتها من عام 2019، ومع الشهر السابق/ أيّار من نفس العام؛ وذلك بسبب آثار جائحة كورونا على الدوام الرسمي في عام 2020 وعدم اكتمال أيام العمل في جميع الشهور، وبالتالي عدم القدرة على المقارنة لعدم التكافؤ. وعليه وللمصداقية العلمية تمّ إجراء كافة المقارنات لكافة المؤشرات بالفترة نفسها من عام 2019.

وبحسب التقرير جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (473) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (244) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (241) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تاليا وبحجم تداول بلغ: (214) مليون دينارا تقريبا.

وقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول النصف الأول (69%) تقريبا بمجموع (مليار وخمسمئةٍ وخمسة وخمسون مليون دينارا أردنيا) تقريباً.

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال هذا الشهر (603) مليون دينار أردني تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (123%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (97%) مقارنةً بالشهر السابق.

وقد بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال النصف الأول من عام 2021: 92,206,839 ديناراً أردنياً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%13) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال النصف الأول قد بلغت (54,861,057) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%106) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (147,067,896) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب التقرير جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (14,631,679) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (10,743,726) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت: 9,203,019)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت (8,664,654) ديناراً.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات النصف الأول (63%) بمجموع (58,356,044) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (33,850,795) ديناراً.

كما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر حزيران/يوينو من عام 2021: 24,472,213 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%75) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019؛ و(96%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (14,936,397) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%307) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (98%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (39,408,610) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%123) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (97%) مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (4,329,253) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,724,399) ديناراً، تلتها بالمرتبة الثالثة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان: 2,551,979)) ديناراً، وفي المرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ أيضاً جاءت مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,210,249) ديناراً.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (62%) بمجموع (15,214,034) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (9,258,179) ديناراً.

وتمركزت بيوعات قطع الأراضي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2021 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (256) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (233) قطعة أرض، تلتها البادية الشمالية/ قرية البقيعاوية/ حوض قاع البقيعاوية بعدد (180) قطعة أرض، وفي الزرقاء مُجدداً / قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (176) قطعة أرض، وفي المفرق/ قرية ثغرة الجب/ حوض منشية الزعتري بعدد (173) قطعة أرض.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (361) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (354) شقة، وقرية النويجيس/ حوض الرواق من نفس المديرية بعدد (308) شقة، وحوض خنيفسة من نفس القرية والمديرية بعدد (219) شقة، ثمّ في غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (214) شقة.

وتمركزت بيوعات قطع الأراضي في المملكة خلال شهر حزيران من عام 2021 في الزرقاء/ قرية بيرين/ حوض الحبل بعدد (102) قطعة أرض، وفي قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي من نفس المديرية أيضًا، وفي عمان / قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (61) قطعة أرض لكلٍ منهما، ثم في وادي موسى/ قرية وادي موسى/ حوض البلد بعدد (56) قطعة أرض.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (113) شقة، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي، وفي شرق عمان مُجدداً / قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (89) شقة لكلٍ منهما، ثمّ في حوض خنيفسة من نفس القرية والمديرية بعدد (83) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (60) شقة، ثم في شمال عمان/ قرية ياجوز/ حوض أم حليلفة بعدد (59) شقة.

بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين

كما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال النصف الأول من عام 2021: (1,199) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، منها (855) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11)، و (344) قطعة أرض بانخفاضٍ بلغت نسبته (%36)، مساحتها (133,080) م2 للشقق و (3,089,566) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 106,604,099)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%4) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019: منها (75,540,333) ديناراً بنسبة (71%) للشقق، و 31,063,767)) ديناراً بنسبة (%29) للأراضي.

وبحسب التقرير جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات النصف الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (411) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (240) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (169) عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة بمجموع (108) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (51,213,138) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%48) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (18,675,858) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%18، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (7,835,850) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%)، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة: (4,486,040) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%4.

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر حزيران من عام 2021: (294) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%43) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، و (73%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (208) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%100) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، و (61%) مقارنةً بالشهر السابق. و (86) قطعة أرض بانخفاضٍ بلغت نسبته (%15) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، و(83%) مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (34,696) م2 للشقق و (987,696) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 27,652,091)) دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%47) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و (58%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (20,335,451) دينار بنسبة (74%) للشقق، و7,316,640)) دينار بنسبة (%26) للأراضي.

حيث جاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر حزيران بالمرتبة الأولى بمجموع (103) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (64) عقاراً، وثالثاً الجنسية السورية بمجموع: (44) عقارًا، وحملة الوثيقة الغزاوية رابعًا بمجموع (21) عقاراً

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: (12,877,192) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%47) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (5,938,885) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%21، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (2,040,795) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%7.

بيع العقار

كما بلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021: 83,238 عقاراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%55) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، توزعت على (27,115) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (33%)، و(56,123) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (11,563) شقةً، و(15,552) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (6,869) شقةً و(49,254) قطعة أرض.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر حزيران من عام 2021: 21,103)) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%149) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (88%) مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على (7,052) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة 33)%)، و (14,051) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (3,021) شقةً، و(4,031) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,791) شقةً و (12,260) قطعة أرض.

بلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر حزيران من عام 2021: (1,020) معاملةً بنسبةٍ بلغت (%5) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: (41,252,335) م2، ومساحة الشقق بلغت: (711,058) م2.-(المملكة)