11 طعاما يمكنك أكله بدون اكتساب الوزن

الغد- ما الأطعمة التي يمكنك تناولها دون أن تخشى زيادة الوزن؟ هل نحرق فعلا مزيدا من السعرات الحرارية في الطقس البارد؟ وما سر فقدان الوزن؟

دعونا نبدأ بالسؤال الأول، إذ يمكنك الاستمتاع بتناول بعض الأطعمة الغنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية دون قيود، لأنها ستساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة احتمال اكتساب الوزن حتى وإن كان الحفاظ على قوامك يمثل هاجسا بالنسبة لك.

ونقدم لك هنا أطعمة يمكنك أكلها دون أن تخشى البدانة:

1- الملفوف، الكوب المقطع يحتوي على 22 سعرا حراريا

2- البروكلي، الكوب المقطع يحتوي على 31 سعرا حراريا

3- القرنبيط، الكوب المقطع يحتوي على 27 سعرا حراريا

من شأن الملفوف والبروكلي والقرنبيط أن تساعدك على مكافحة الوزن الزائد، ولكن بالطبع لا ينبغي الاقتصار عليها فقط، وإنما يمكنك إضافتهما إلى أطباقك عدة مرات في الأسبوع، وذلك وفقا لتقرير في موقع “برايت سايد” الأميركي كما نقلت الجزيرة نت.

4- الكرفس

يحتوي الكرفس على 95% من الماء، وهو مفيد لإنقاص الوزن الزائد، كما أنه مدر للبول.

5- الباذنجان

الكوب المقطع الواحد من الباذنجان يحتوي على 20 سعرا حراريا، ولذلك ينصح بتناوله مشويا أو مخبوزا دون زيت، لذلك يمكنك الاستمتاع بتناول هذه الخضار اللذيذة دون أي قيود.

6- البطيخ، يحتوي الكوب المقطع الواحد على 46 سعرا حراريا.

7- الشمام، يحتوي الكوب المقطع الواحد على 53 سعرا حراريا.

يمكنك تناول البطيخ والشمام يوما بعد يوم، لكي يساعدك هذا على تعزيز الشعور بالشبع.

8- الكوسة

يوفر كوب واحد مقطع من الكوسة حوالي 20 سعرا حراريا، ويمكن إضافتها لأطباقك الرئيسية.

9- الخيار

يعد الخيار من بين أفضل الخضروات التي تساعد على شعورك بالشبع دون أي ضرر، ويحتوي كوب واحد مقطع على 16 سعرا حراريا فقط.

10- البرقوق، الحبة الواحدة تحتوي على حوالي 30 سعرا حراريا.

11- الفراولة، الكوب المقطع يحتوي على 47 سعرا حراريا.

هل نحرق فعلا مزيدا من السعرات الحرارية في الطقس البارد؟

ننتقل إلى السؤال الثاني، إذ يعتقد كثيرون أن فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة فرصة لخسارة الوزن لأن الجسم يحرق قدرا أكبر من السعرات الحرارية خلال هذه الفترة. وفي تقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، سلطت الكاتبة أوفيلي أوسترمان الضوء على صحة هذا الادعاء من خلال طرح السؤال على أخصائية التغذية كورين شيشيبورتيش-عياش.

تقول عياش إن “الجسم يحرق السعرات الحرارية بواسطة 3 طرق، وهي الحركة أو بذل مجهود بدني، أو بكل بساطة القيام بوظائفه، وبذلك تتولد الحرارة. بعبارة أخرى، يحرق الجسم السعرات الحرارية للتحكم في درجة حرارته في مواجهة برودة الطقس”.

تأثير ضعيف

وتقول الأخصائية إن حرق الجسم للسعرات الحرارية بهذه الطريقة ينبغي ألا يدفعنا لاستنتاج أن الشتاء يجعلنا نفقد الوزن، أو أنه عليك البقاء في درجات حرارة منخفضة لحرق المزيد من السعرات.

وتؤكد عياش أن فكرة فقدان الوزن اعتمادا على اضطرار الجسم للتكيف مع الطقس البارد فكرة خاطئة، لأن تأثير هذه العملية لا يؤدي إلى حرق قدر كبير من السعرات.

وتضيف الكاتبة أن الرهان الأهم في مواجهة موجة البرد هو المحافظة على المناعة، لأن برودة الطقس تتعب أجسامنا وتضعفها، مما يجعلنا أكثر عرضة للفيروسات والأمراض.

وتقول عياش في هذا السياق “لتجنب الإصابة بالأمراض، من الضروري العمل على ترطيب الجسم، واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على سكريات بطيئة الهضم، ومصادر الطاقة، والفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، كما يُنصح بتناول المعينات الحيوية لتقوية جهاز المناعة”.

وتحذر الأخصائية الأشخاص الذين يمارسون رياضة الجري في الهواء الطلق في درجات حرارة منخفضة وتنصحهم “بضرورة الانتباه للملابس التي يرتدونها والتأكد من أنهم يتمتعون بحالة بدنية جيدة، حيث يتسارع النتاج القلبي في الطقس البارد، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على الشخص غير المعتاد على ممارسة هذه الرياضة أو يعاني من مشكلة صحية”.

ونختم بالسؤال الثالث، وهو “ما سر فقدان الوزن؟”، إذ يقول تقرير لوفيغارو إنه من أجل إنقاص الوزن لا توجد وصفة سحرية، بل من الضروري تناول طعام صحي بكميات معقولة، وممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني بشكل منتظم. وتضيف عياش “عندما نركز على تناول كميات الطعام المناسبة ونحترم التنوع الغذائي، فإننا سنلاحظ بالفعل التأثير الإيجابي على الوزن”.