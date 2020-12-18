11 قتيلا على الأقل في انفجار في شرق أفغانستان

غزنة (أفغانستان)- انفجرت دراجة نارية مفخخة في شرق أفغانستان الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا تجمعوا في إطار مناسبة دينية، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غزنة وحيد الله جمعة زاده “وقع الانفجار خلال تجمع في منطقة غيلان” في الولاية، مضيفا أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان وقوع الانفجار مشيرا إلى مقتل 15 شخصا. (أ ف ب)