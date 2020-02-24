11 مليون دولار تمويل أميركي لمشاريع وادي الأردن

عمان- الغد- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان توقيع اتفاقية تمويل اعادة تاهيل انظمة نقل والتوزيع في النظام الهيدروليكي في مناطق وادي الاردن بقيمة 11 مليون دولار امريكي يهدف الى تطوير وتحسين و تنفيذ مشاريع تزويد ونقل مياه الري والانظمة التشغيلية في مناطق وادي الاردن من خلال تحسين قدرات المحطات والانظمة المزودة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين والمزارعين وتقليل فاقد المياه ورفع كفاءة الخدمة التي يتلقاها المزارعون في جميع مناطق وادي الاردن مع تقليل كلف الصيانة والتشغيل وتحسين العوائد المالية وتدعيم جهود ادارات سلطة وادي الاردن للنهوض بواجباتها .

ووقعت الاتفاقية بحضور مدير الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) جيم بنهارت وعدد من مسؤولي الوكالة وأمين عام سلطة وادي الاردن م. علي الكوز ومساعد الامين العام للسدود م. هشام الحيصة وعدد من مسؤولي قطاع المياه.

واضاف ابو السعود ان اتفاقية مشاريع (FARA) Fixed Amount Reimbursement Agreement بين وزارة المياه والري والوكالة الامريكية للتنمية (USAID) في مناطق وادي الاردن تأتي ضمن برنامج ادارة المخاطر وسيعمل انجازها على تزويد كميات اضافية وتحسين كفاءة ايصال مياه الري للاخوة المزارعين في مناطق وادي الاردن وفق احدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا ومراقبة نوعية المياه والحد من الاستخدامات غير المشروعة وبالتالي توفير كميات مياه اضافية للزراعة والاستخدامات الاخرى.

واستعرض وزير المياه والري المشاريع التي يتضمنها برنامج الفارة وهي مشروع اعادة تأهيل مشروع ري وادي العرب – المرحلة الثانية /الشونة الشمالية في مناطق الاغوار الشمالية والذي سيتضمن اعادة تأهيل شبكات الري ضمن الاحواض الزراعية (3،4،5) باجمالي ما مساحته (15) الف دونم لخدمة (470) وحدة زراعية والتي تروى من سد وادي العرب بشكل اساسي وجزئيا من قناة الملك عبد الله من خلال محطة ضخ (10) .

وزاد الوزير ان هذا المشروع الذي أقيم عام 1984 بتمويل من الحكومة اليابانية انذاك تعرض للاستهلاك الكبير وتقادم اعمار شبكات وانظمة الري وارتفاع كلف الصيانة والتشغيل نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة في التربة في هذه المنطقة مما ادى الى تدني وتراجع كفاءة التزويد حيث سيعمل المشروع الممول من الوكالة الامريكية للتنمية على اعادة انشاء محطة ضخ المياه (10) المقامة على قناة الملك عبد الله مع تزويدها بانظمة متطورة وحديثة للفلترة وتحسين ورفع نوعية المياه من الناحية الفيزيائية لتصبح وفق افضل المستويات واعادة ضخها ضمن شبكة الري ورفع كفاءة الضغوط داخل الشبكة وتركيب عدادات ذكية بما يحقق العدالة وضمان حصول الاخوة المزارعين على كامل حقوقهم وحصصهم المائية وعدم العبث بالشبكات ومنع الاستخدامات غير المشروعة .

واضاف المهندس رائد ابو السعود ان المشاريع ستتضمن ايضا تركيب وتنفيذ وتطبيق انظمة العدادات الذكية ضمن نطاق المشروع على كافة الخطوط الرئيسية والفرعية وعلى مستوى المزرعة بما يضمن عدالة توزيع مياه الري على كافة الوحدات الزراعية وحصول الزراعات المختلفة على الكميات التي تحتاجها .

وكذلك مشروع تطوير وتحديث وبناء نظام سكادا في مركز تحكم دير علا المركزي المربوط على مركز الوزارة مع ربط هذا النظام على جميع العدادات الميدانية بهدف مراقبة كميات وانظمة التزويد ومراقبة الاستهلاكات المائية لمياه الري وكذلك الضغوطات حالة وجود اي عبث او عطل خلال فترات التشغيل ومعالجة الخلل فورا من خلال تحرك طواقم الرقابة التفتيش على الفور الى الموقع لضبط الخلل بما يؤدي لضمان عدم العبث بهذه الانظمة والحد من الفاقد المائي .

اضافة الى مشروع اخر لاعادة تاهيل اجزاء من قناة الملك عبد الله شمالا وبطول (8) كم مابين محطة ضخ (2) ومحطة ضخ (10) والتي تعد أكبر مقطع من القناة شمالا وتعاني من فاقد كبير حيث سيؤدي ذلك الى تطوير وادامة هذه المنشأة الوطنية الهامة .

وبين وزير المياه والري ان المشاريع ستتضمن ايضا مشروع تحسين الخدمات الفنية لموظفي سلطة وادي الاردن مع توفير الاجهزة والاليات والمعدات والوحدات اللازمة لرفع كفاءة الاداء وسرعة الانجاز خاصة لعمليات الصيانة والتشغيل مثل معدات (باكهولودر، مشاغل متحركة مزودة بكافة الاجهزة والمعدات اللازمة ، ماكينات لحام لمختلف الاقطار) مع برامج تدريبية للكوادر الفنية والادارية في سلطة وادي الاردن وكذلك برامج تدريبية لجمعيات مستخدمي المياه والقائمين عليها واعضاءها بهدف تعريفهم ببرامج الادارة الحديثة في مختلف المجالات

واشاد وزير المياه والري بالدعم والتعاون الاردن مع الولايات المتحدة الامريكية وخاصة من خلال الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) خاصة لقطاع المياه مبينا كاشفا عن عزم الوزارة عقد اتفاقيات جديدة خلال الفترة القادمة لجلب المزيد من المساعدات والمنح الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في جميع مناطق المملكة لتحسين واقع الحياة المعيشية لمواطننا الاردني.