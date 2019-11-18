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11 ميدالية ملوّنة للأردن ببطولة الشارقة الدولية للكراتيه

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – حصد المنتخب الوطني الرديف للكراتيه، 11 ميدالية ملونة في بطولة الشارقة الدولية والتي اختتمت يوم أمس الأحد بمشاركة ما يقارب الـ 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 32 دولة.

وتوج الأردن بأربع ميداليات ذهبية من خلال اللاعبين واللاعبات: بشر الفاعوري (ناشئين تحت 70 كغم) ومنى الديري (ناشئات تحت 54 كغم) وعمر النجار (كبار تحت 60 كغم) وعبدالله كريك (كبار تحت 67 كغم).

كما حصلت المنتخبات الوطنية على 3 فضيات من خلال اللاعبين واللاعبات حامد الكدش (ناشئين تحت 70 كغم) وهبة طرخان (شابات تحت 59 كغم) ودانية الخشمان (ناشئات فوق 54 كغم).

كما نال 4 ميداليات برونزية عبر اللاعبين واللاعبات، فارس العوايسة (كاتا- تحت 12 عاماً) وعلاء شاهين (ناشئين تحت 63 كغم) وروان حجازي الآغا (كبار وزن تحت 50 كغم) وايسل خطاب (كبار وزن تحت 55 كغم).

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