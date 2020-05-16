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11 وفاة بكورونا في الكويت و942 إصابة جديدة

منذ ساعتين

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عمان – أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة و 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة إلى 107، والإصابات إلى 13802.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3843 حالة.
بترا

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