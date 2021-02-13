11 وفاة و1240 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم السبت 11 وفاة و 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما جاء في الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
وتوزّعت كما يلي:
– (820) في محافظة العاصمة عمّان.
– (114) في محافظة إربد، منها (4) في الرمثا.
– (113) في محافظة الزرقاء.
– (72) في محافظة البلقاء.
– (26) في محافظة الكرك.
– (25) في محافظة جرش.
– (24) في محافظة المفرق.
– (20) في محافظة عجلون.
– (10) في محافظة العقبة.
– (12) في محافظة مأدبا.
– (3) في محافظة معان.
– (1) في محافظة الطفيلة.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (344,803) حالات فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (14467) حالة.
– سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4444) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (101) حالة، فيما غادرت (45) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (653) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (520) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (153) بنسبة إشغال (17%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (61) بنسبة إشغال (7%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1181) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (325,892) حالة.
– تمّ إجراء (19,571) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,178,921) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.34%).