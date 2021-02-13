11 وفاة و1240 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم السبت 11 وفاة و 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما جاء في الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزّعت كما يلي:

– (820) في محافظة العاصمة عمّان.

– (114) في محافظة إربد، منها (4) في الرمثا.

– (113) في محافظة الزرقاء.

– (72) في محافظة البلقاء.

– (26) في محافظة الكرك.

– (25) في محافظة جرش.

– (24) في محافظة المفرق.

– (20) في محافظة عجلون.

– (10) في محافظة العقبة.

– (12) في محافظة مأدبا.

– (3) في محافظة معان.

– (1) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (344,803) حالات فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (14467) حالة.

– سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4444) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (101) حالة، فيما غادرت (45) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (653) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (520) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (153) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (61) بنسبة إشغال (7%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1181) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (325,892) حالة.

– تمّ إجراء (19,571) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,178,921) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.34%).