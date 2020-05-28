العرب والعالمعربي

11 وفاة و200 إصابة جديدة بكورونا في السودان

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة فيما تماثل للشفاء 161 حالة، وذلك حسب آخر تقرير وبائي للوزارة .
وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس: “تم تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الكلي 195، فيما تماثل للشفاء 161، ليرتفع عدد المتعافين إلى 749”.
وأشار البيان إلى بلوغ عدد المصابين بولاية الخرطوم وحدها 3476 شخصا.
بترا

مقالات ذات صلة

كورونا في الإمارات

3 وفيات و563 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

منذ 37 دقيقة

أوقاف القدس تصدر تعليماتها حول الصلاة بالمسجد الأقصى

منذ ساعة واحدة

الكويت: 845 إصابة جديدة بكورونا و 10 وفيات

منذ ساعتين

636 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock