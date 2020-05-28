11 وفاة و200 إصابة جديدة بكورونا في السودان

عمان- أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة فيما تماثل للشفاء 161 حالة، وذلك حسب آخر تقرير وبائي للوزارة .

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس: “تم تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الكلي 195، فيما تماثل للشفاء 161، ليرتفع عدد المتعافين إلى 749”.

وأشار البيان إلى بلوغ عدد المصابين بولاية الخرطوم وحدها 3476 شخصا.

بترا