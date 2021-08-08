11 وفاة و986 إصابة جديدة بكورونا

عمان- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 وفاة و986 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10127 وفاة و777164 إصابة.

وبين الموجز الإعلامي، الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12181 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 81 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 72، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 636 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة. وأشار الموجز إلى تسجيل 1131 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقع بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 754856 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 18959 فحصاً، ليصل العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى 8647687 فحصاً، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة بلغت نحو 5.20 بالمئة لهذا اليوم. -(بترا)