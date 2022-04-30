11.3 مليار جنيه خسائر الأسهم المصرية في نيسان

القاهرة – على الرغم من المحفزات التي أعلنتها الحكومة، سجلت البورصة المصرية خسائر خلال تداولات شهر نيسان، مدفوعة بتراجع قيم وأحجام التداول خلال شهر رمضان المبارك.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.55 %، حيث خسرت الشركات المدرجة نحو 11.3 مليار جنيه بعدما نزل رأس المال السوقي من مستوى 726.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر آذار(مارس) الماضي، إلى نحو 715.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر نيسان(أبريل) الماضي.

على صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1.70 % ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” متساوي الأوزان بنسبة 1.9 % ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” متساوي الأوزان هبوطًا بنحو 1.48 % ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” محدد الأوزان بنحو 1.29 % ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة. ونزل مؤشر “تميز” بنسبة 16.69 % ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.

وفق البيانات، فقد انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.5 %. كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 558.2 مليار جنيه إلى 544.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.5 %.

وانخفض رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض تقترب من 10 %.

بالنسبة للتداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 86.7 مليار جنيه خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي. في حين بلغت كمية التداول نحو 7.441 مليار ورقة منفذة على 563 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 180 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.672 مليار ورقة منفذة على 952 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر “تميز”، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 25.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 64.9 مليون ورقة منفذة على 4110 عمليات خلال شهر نيسان(أبريل) الماضي. واستحوذت الأسهم على نحو 60.17 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.83 %.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 35.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 260.9 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر “إيجي إكس 70” نحو 5.5 مليار جنيه، بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 174.1 ألف عملية.

كما بلغت قيمة التداول بأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً نحو 41.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 435 ألف

عملية. – (وكالات)