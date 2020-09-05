110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية، من داخل المجتمع.

وقالت “الصحة” في ملخص تقريرها اليومي لفيروس كورونا في غزة، إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1562 عينة.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 807 إصابة منها 713 حالات نشطة حاليًا (687 من المجتمع و26 من العائدين) و89 متعافيًا، و5 وفيات (4 من داخل المجتمع و1 من العائدين).

وذكرت الصحة أن غرفة عمليات الطوارئ لديها تتابع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى التفشي وخطة مواجهته في قطاع غزة.

وبينت أن الطواقم المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

وشددت الصحة على أن احتواء الوباء كسر مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر الجهود من أجل كسر حلقات التفشي وتمدده

وأكدت على الجميع عدم الحركة تمامًا إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

ونبهت أن على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة.