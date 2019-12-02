1100 مكلف جديد يسجلون في “الضريبة”

عمان – قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن 1100 من التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات الذين تم زيارتهم وتقديم الإرشاد والنصح لهم وعددهم 1600، بادروا بالتسجيل بشبكة الضريبة العامة على المبيعات.

ويذكر أن حد التسجيل في ضريبة المبيعات للقطاع الخدمي 30 ألف دينار فمن يبلغ مجموع إيراداته من مؤدي الخدمات 30 ألف دينار خلال 12 شهراً متتالياً أو أي جزء منها وجب عليه التسجيل في ضريبة المبيعات في حين أن حد التسجيل للقطاع التجاري والصناعي 75 ألف دينار، فمن بلغ مجموع مبيعاته 75 ألف دينار خلال 12 شهراً أو أي جزء منها وجب عليه التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إن فرقها ستواصل تنفيذ عمليات المسح الميداني التوعوي والتثقيفي لكافة أنشطة الأعمال في عدد من محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام التجار ومؤدي الخدمات والصناعيين بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات من غير المسجلين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات والذين تتجاوز مبيعاتهم حد التسجيل.

ويأتي هذا المسح بحسب البيان، تنفيذا لخطط واستراتيجيات الدائرة للوصول للمكلفين الملزمين قانونياً لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة الضريبية بين المكلفين من خلال شمول كافة الملزمين بالتسجيل الضريبي ليتم معاملتهم ضريبياً بنفس المعايير وفق التشريعات النافذة التي تنظم العلاقة بين الدائرة والمكلفين.

ودعت الدائرة، التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات ممن بلغوا حد التسجيل المبادرة إلى مراجعة أقرب مركز للدائرة للتسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات تجنباً لتعرضهم للإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.-(بترا)