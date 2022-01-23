يعد مقياس ريختر أحد أدق مقاييس الزلازل في العالم وأكثرها كفاءة وانتشاراً.

يقوم على نظام رقمي لوغاريتمي، ويعتمد في تحديد قوة الزلازل على الجانب الكمي وعلى مقدار الطاقة المنبعثة من مركز الزلزال.

ينسب مقياس ريختر إلى العالم الأميركي تشارليز فرانسيس ريختر (1900-1985) الذي اخترعه عام 1935 وأجرى عليه عدة تطويرات وتحديثات فيما بعد.

وهو مقياس يعتمد على الجانب الكمي وعلى مقدار الطاقة المنبعثة من مركز الزلزال، لذلك فهو لا يهتم بقياس الآثار المترتبة على الزلزال بقدر ما يتوقف عند القوة المنطلقة من بؤرته.

وهو مختلف عن مقياس ميركالي الذي اخترعه العالم الإيطالي جيوسيب ميركالي (1850-1914) والذي يعتمد في قياس الزلازل على قوة تأثير الاهتزاز ومستوى الأضرار التي يخلفها وفق سلم تتراوح درجاته بين 1 و12 درجة.

وتسجل قوة الزلزال عبر أجهزة الرصد التي تقوم الدول بتثبيتها في أجزاء مختلفة من أراضيها وتكون مرتبطة بشبكات الاتصال والأقمار الصناعية، كما توجد في الوقت ذاته مراكز دولية لقياس الزلازل اعتمادا على مقياس ريختر.

يتدرج مقياس ريختر من درجة واحدة إلى عشر درجات من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك فهو عبارة عن سلم مفتوح، رغم أنه لم تسجل عشر درجات على هذا المقياس في تاريخ الزلازل.

ويتفاوت إحساس البشر بدرجات الزلازل طبقا لمستواها على مقياس ريختر، فبينما لا يشعر الإنسان عادة بالدرجتين الأولى والثانية، فإنه يحس بالزلازل وتأثيرها إذا وصلت إلى درجة ثلاثة فما فوق، أما الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة فهي غالبا زلازل مدمرة.

ما الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية؟

الزلزال هو نفسه الهزة الأرضية، وهو أيّ اهتزاز مفاجئ للأرض ناتج عن مرور الموجات الزلزالية عبر صخور الأرض، وتنتج هذه الموجات الزلزالية عندما يتمّ إطلاق شكل من أشكال الطاقة المخزنة في قشرة الأرض فجأة.

تحدث الزلازل غالبًا على طول الصدوع -مناطق ضيقة تتحرك فيها كتل الصخور بالنسبة لبعضها البعض- وتقع خطوط الصدع الرئيسة في العالم على أطراف الصفائح التكتونية الضخمة التي تُشكل قشرة الأرض.

يختلف سبب حدوث الزلزال تبعاً لنوعه:

الزلازل التكتونية

تُمثّل الزلازل التكتونيةمعظم الزلازل في العالم، إذ تتكوّن الأرض من ثلاث طبقات، وهي: القشرة، والستار، واللّب، وتتكوّن القشرة من أجزاء صخريّة تُسمى الصفائح التكتونيّة.

عندما يحدث احتكاك لهذه الصفائح عند الحواف، هذا يمنعها من الحركة.لكن تستمرّ الصفائح الأخرى بالحركة؛ مما يولّد مزيدًا من الضغط على الصخور.

وعندما يتغلب الضغط على الاحتكاك بين الصفائح، تتحرك الصخور فجأة وتتحرر طاقة على شكل موجات زلزاليّة تنتشر في جميع الاتجاهات.

حينها تتصادم الصفائح التكتونية مع بعضها البعض وتغوص إحداها تحت الأخرى، فتتولّد طاقة هائلة، تؤدي إلى حدوث اهتزازات وتشوّه في القشرة الأرضية.[٤]

الزلازل البركانيّة

تحدث الزلازل البركانية (بالإنجليزية: Volcanic Earthquakes) تبعًا للنشاط البركاني في المنطقة، وتُعدّ الزلازل البركانية من الزلازل غير القويّة، أي ليست بقوة الزلازل التكتونيّة، وعادةً ما تحدث قريبًا من سطح الأرض، إذ يُمكن الشعور بها بالقرب من بؤرة الزلزال (بالإنجليزية: Epicenter).[٥]

في المنطقة المجاورة للبركان، تتحرك الصهارة البركانية أو ما تُسمّى الماغما (بالإنجليزية: Magma) تحت البركان بفعل الحرارة، ممّا يُحدث حركة أو انزلاقًا بشكل مفاجئ للكتل الصخرية، وهذا يؤدي إلى تغيّر الضغط على الصخور المحيطة؛ مما يترتب عليه إطلاق الطاقة المخزنة فيها، وفي النهاية يحدث الزلزال.[٥]

عادةً تكون الفتحات البركانيّة على بعد مئات الكيلومترات من بؤر الزلازل، لذلك لا توجد علاقة مباشرة بين كل من النشاطين البركاني والزلزالي، ولكن كلاهما ناتج عن نفس السبب وهي العمليّات التكتونيّة.[٥]

الزلازل المُستحثّة

تحدث الزلازل المُستحثّة (بالإنجليزية: Induced Earthquakes) بسبب بعض الأنشطة البشريّة، بما في ذلك حفر المناجم أثناء عمليات التعدين، وإنشاء الأنفاق، أو حقن السوائل في الآبار العميقة، أو الانفجارات النوويّة التي تحدث في باطن الأرض.[٦][٥]

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