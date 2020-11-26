عمان- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل وأمانة عمان ومؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الخميس 112مخالفة بحق أفراد ومنشآت لم تلتزم بأمر الدفاع 20.

وبلغ عدد المنشآت التي تمت مخالفتها 38 منشأة وأغلاق 27 منها، فيما تم تحرير مخالفات بحق 74 فردا في مناطق تصنف كبؤر ساخنة لانتشار وباء كورونا في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء. -(بترا)

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