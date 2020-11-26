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112مخالفة بحق أفراد ومنشآت لم تلتزم بأمر الدفاع 20

منذ 12 دقيقة
مخالفة فردية جرى تحريرها بحق أفراد خالفوا أوامر الدفاع
مخالفة فردية جرى تحريرها بحق أفراد خالفوا أوامر الدفاع

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عمان- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل وأمانة عمان ومؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الخميس 112مخالفة بحق أفراد ومنشآت لم تلتزم بأمر الدفاع 20.
وبلغ عدد المنشآت التي تمت مخالفتها 38 منشأة وأغلاق 27 منها، فيما تم تحرير مخالفات بحق 74 فردا في مناطق تصنف كبؤر ساخنة لانتشار وباء كورونا في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء. -(بترا)

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