112 حالة إسعافية و25 إنقاذ في البلقاء

تعاملت كوادر الدفاع المدني في محافظة البلقاء، منذ بداية المنخفض الجوي الحالي، مع 112 حالة إسعاف، و25 حالة إنقاذ، و3 حالات إطفاء، و42 حالة غسيل كلى.

وشهدت محافظة البلقاء تساقطا كثيفا للثلوج ضمن مناطق في كل من لواء قصبه السلط ولواء ماحص والفحيص وأجزاء من لواء عين الباشا، حيث تم التعامل مع حالة انهيار أتربة وحجارة على طريق العارضة وطريق وادي شعيب.

كما تم التعامل مع حالات انقطاع في التيار الكهربائي عن 9 مناطق في المحافظة، بالتنسيق مع كوادر الكهرباء.

وبشأن الطرق الرئيسية، فجميعها سالكة بحذر شديد داخل لواء قصبة السلط وماحص الفحيص وطريق صويلح عين الباشا صافوط وطلوع الكسارات باتجاه مدينه السلط..