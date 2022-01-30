“مش معبر حدا” أنت مهمل لكل الأمور المهمة التي تواجهك يا مولود الثور، لأنك بمزاج سيء جدا ولا رغبة لك بالتفكير أو بالكلام، لا تكن عدوانيا وكن أكثر هدوءا ولا تجعل عصبيتك تتجلى في فترة ما بعد الظهر، احذر من خيانة شريك حياتك في المساء، فستدفع الثمن غاليا، وخاصة مواليد شهر نيسان.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:7 من 10