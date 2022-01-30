أنت تشفى تدريجيا وعلى كل الأصعدة، فأنت اليوم تبدأ بشكل آخر وباندفاع نحو التركيز على عملك وعلى إنهاء كل ما تراكم عليك، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترة الظهيرة وستشعر بقليل من التعب. في المساء تتحسن الأوضاع لديك، لكن احذر أن تدخل الكآبة إلى نفسك لعدم وجود ما تفعله سوى الجلوس بالبيت.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10