الميزان

10:08 م2022-01-30

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“يوم من الآخر” يا مولود الميزان فها أنت تنسى ما مر عليك بالأيام الماضية، وتبدأ بالتحرك للنجاح، الأمور المعلقة تبدأ بالانفراج اليوم كما تسمع بعض الأخبار الجيدة، وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، في فترة ما بعد الظهر قد ينشلك الحظ من بعض المصائب مما يجعلك سعيدا، المساء جيد للخروج والاستمتاع بوقتك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

10:08 م2022-01-30
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