بدأت فترة صعبة تمر بها يا مولود الثور، فعليك بأخذ الحيطة والحذر في هذا اليوم الصعب، فلا شيء يسير معك كما ترغب والمشاكل الضغوطات تكثر في فترة ما بعد الظهر فاحذر من أي عمل تقوم به كما أن الكآبة والملل قد يسيطران عليك فاحذر من الأفكار السوداء. في المساء سيطالك سوء تفاهم ضمن جو العائلة، فاحرص على الخروج من البيت، وخاصة مواليد 25 نيسان إلى 6 أيار.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10