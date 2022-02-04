تجد نفسك أمام بعض التحديات والمشاكل. فكل الأمور التي أخفيت منذ فترة عادت لتظهر للعيان وخاصة في فترة الصباح، عليك بعمل شيء للحيلولة دون وقوع مشاكل في فترة الظهيرة وما بعدها، وخاصة أن هناك استفزازات كلامية من زملائك في العمل أو حتى من مديرك، فالأفضل السكوت وعدم الرد. في المساء قد تخف حدة الأمور، لكن عليك بتخفيف لهجتك وبالأخص مع من تحب أو أصدقائك كي لا تفقد شعبيتك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10