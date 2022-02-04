الأسد

9:13 م2022-02-04

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الأمور تبدأ جيدة في فترة الصباح وتسير في مصلحتك وكما تريد، كما أن قراراتك التي ستتخذها في فترة الظهيرة هي التي ستؤثر إيجابا أكثر على مسير يومك. الحظ قد يدعمك بكل قوة ويخرجك من عنق الزجاجة في بعض الأحيان. في المساء حاول أن تخرج وتتمتع بسهرة مع أصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

9:13 م2022-02-04
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