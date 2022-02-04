العذراء

9:12 م2022-02-04

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قد مرت الفترة الصعبة التي مررت بها خاصة على الحالة الصحية وعلاقاتك الشخصية. تبدأ اليوم بالتعافي ويبدأ مزاجك وصحتك بالتحسن التدريجي، لكن ما تزال ضغوطات العمل تسيطر عليك، وخاصة في فترة الظهيرة، فلا تتوقع أن تنهي أعمالك باكرا . في المساء تجد الوقت للجلوس مع أصدقائك، لكنك لن تطيل الجلسة معهم، لأنك مرهق وتريد الذهاب إلى النوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10

9:12 م2022-02-04
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock