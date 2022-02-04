قد مرت الفترة الصعبة التي مررت بها خاصة على الحالة الصحية وعلاقاتك الشخصية. تبدأ اليوم بالتعافي ويبدأ مزاجك وصحتك بالتحسن التدريجي، لكن ما تزال ضغوطات العمل تسيطر عليك، وخاصة في فترة الظهيرة، فلا تتوقع أن تنهي أعمالك باكرا . في المساء تجد الوقت للجلوس مع أصدقائك، لكنك لن تطيل الجلسة معهم، لأنك مرهق وتريد الذهاب إلى النوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10