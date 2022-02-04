الميزان

9:12 م2022-02-04

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لا أحسدك يا صديقي الميزان على هذا اليوم الذي تقاسي به في شتى الميادين. تشعر بالتعب منذ الصباح وتتكاسل عن الذهاب إلى العمل والقيام بواجباتك، ومع هذا فإن لديك العديد من الضغوطات في فترتي الصباح والظهيرة مما يجعلك عصبيا، وقد تتأخر أيضا في العودة إلى منزلك. في المساء لن يتحسن الوضع فعليك الانتباه إلى جهازك التنفسي والصحة بشكل عام، وبالأخص مواليد شهر أيلول الأكثر تعباً اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

9:12 م2022-02-04
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock