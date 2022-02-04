لا أحسدك يا صديقي الميزان على هذا اليوم الذي تقاسي به في شتى الميادين. تشعر بالتعب منذ الصباح وتتكاسل عن الذهاب إلى العمل والقيام بواجباتك، ومع هذا فإن لديك العديد من الضغوطات في فترتي الصباح والظهيرة مما يجعلك عصبيا، وقد تتأخر أيضا في العودة إلى منزلك. في المساء لن يتحسن الوضع فعليك الانتباه إلى جهازك التنفسي والصحة بشكل عام، وبالأخص مواليد شهر أيلول الأكثر تعباً اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10