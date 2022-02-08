الحمل

10:17 م2022-02-08

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الأمور العملية هي أكثر ما يهمك اليوم يا مولود الحمل، فاحرص على أن تؤدي أعمالك بكل دقة، فلديك بعض التعقيدات قد تطرأ في فترة الظهيرة وما بعدها، في فترة المساء تخصص وقتك لأمورك الشخصية والتبضع، لكن احذر على نفسك من المصاريف الزائدة، وخاصة لمواليد 25 إلى 31 آذار.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

10:17 م2022-02-08
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