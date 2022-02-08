الجوزاء

10:17 م2022-02-08

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عليك بتمرير الساعات الأولى من الصباح وتهدئة أعصابك، لأن كل ما تريده سيحدث. لكن عليك بانتظار فترة الظهيرة، حينها تتغير جميع الموازين لصالحك وتكون أكثر قوة وحكمة. لكن لا تحاول فرض القوانين والأحكام على من تحب في المساء، فلن يعجبك رده بالمرة.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10

10:17 م2022-02-08
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