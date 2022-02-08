وضعك لا تحسد عليه في هذا اليوم، فأنت لست في مزاجك وتخرج عصبيتك على أي كلمة، مشاكل قد تستقبلك منذ الصباح في محيط عملك مما يجعلك متوترا، في فترة الظهيرة الأوضاع تصبح أكثر تعقيدا مما تظن، فلا تحاول أن تمشي بعكس الأمواج فقد تصيبك الكآبة في فترة المساء، وخاصة لمواليد 25 إلى 30 حزيران.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10