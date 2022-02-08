الأسد

10:17 م2022-02-08

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دائما لا تأخذ بالنصيحة يا أسد واليوم ستكتشف أنك فعلت أخطاء جمة مما يصيبك بحالة توتر، لكن لن تستمر معك طويلا، في فترة ما بعد الظهر تركز على أمورك العائلية التي أهملتها منذ وقت طويل، المساء تخصصه لمن تحب فهو بحاجة إليك اليوم، وخاصة إذا كان من مواليد القوس أو الحمل.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

10:17 م2022-02-08
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