الأمور تتجه معك إلى الأحسن يا مولود الثور واليوم تشعر بالطاقة والنشاط منذ ساعات الصباح الأولى، مشكلة فجائية في فترة الظهيرة قد تغير مزاجك، ولكن لوقت محدود، في فترة ما بعد الظهر، يصلك خبرا جيدا على المسار العاطفي، مما يجعل مساءك على ما يرام أكثر المواليد عاطفة هم مواليد 25 إلى 30 نيسان.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10