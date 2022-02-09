“إسرائيل” تكشف محاولة معتقلين فلسطينيين الفرار من سجن قرب رام الله

كشف وزير إسرائيلي، النقاب عن محاولة معتقلين فلسطينيين، الفرار من سجن “عوفر” الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، من خلال نفق.

ولم يوضح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، توقيت محاولة الفرار، أو عدد المعتقلين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن بارليف قوله للجنة تحقيق إسرائيلية، إن المعتقلين الفلسطينيين حاولوا الفرار من سجن عوفر من خلال حفر نفق، كما جرى في سجن جلبوع.

وأضاف أن السجانين الإسرائيليين أفشلوا محاولة الفرار، دون كشف المزيد من التفاصيل.

وكان 6 معتقلين فلسطينيين نجحوا في سبتمبر/أيلول الماضي، بالفرار من سجن “جلبوع”، شمالي إسرائيل، بعد حفر نفق إلى خارج السجن، وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد عدة أسابيع من فرارهم.

وقال بارليف إن نجاح المعتقلين بالفرار من سجن جلبوع “تم بسبب قصور السجانين والقيادة”.

وأضاف: “العيوب في تصرف هؤلاء كانت واضحة خلال الساعات الاولى بعد فرار السجناء، وذلك بسبب منهج الارتجالية وعدم الانضباط الذي بات يخيم على المجتمع الإسرائيلي”.

وتُحقق لجنة إسرائيلية في ظروف عملية فرار المعتقلين، لتحديد المسؤولين عنها.

ومن جهتها، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إنه “تم يوم الإثنين العثور على وثيقة مكتوبة بخط اليد في خزانة، بسجن عوفر، تُفصّل خطة هروب سجناء وتتضمن حفر أنفاق”.

وأضافت أنه تم العثور على الوثيقة في خزانة أسير، يتبع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وتابعت هآرتس: “تضمنت خريطة مفصلة ودقيقة”، دون معلومات إضافية.

وبحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.-(الاناضول)