لا أحسدك أبدا، فالأمور جميعها ضدك ومنذ ساعات الصباح الأولى، ستشعر بضغط العمل لديك وقد يحدث شجار بينك وبين رئيسك بالعمل، مما يسبب لك الانزعاج طوال الوقت، ننصح مواليد 2 إلى 11 تموز الأكثر توترا اليوم بأخذ قسط من الراحة وعدم معالجة أي أمر.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:3 من 10 العاطفة:2 من 10 الصحة:2 من 10