السرطان

9:07 م2022-02-10

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لا أحسدك أبدا، فالأمور جميعها ضدك ومنذ ساعات الصباح الأولى، ستشعر بضغط العمل لديك وقد يحدث شجار بينك وبين رئيسك بالعمل، مما يسبب لك الانزعاج طوال الوقت، ننصح مواليد 2 إلى 11 تموز الأكثر توترا اليوم بأخذ قسط من الراحة وعدم معالجة أي أمر.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:3 من 10 العاطفة:2 من 10 الصحة:2 من 10

9:07 م2022-02-10
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