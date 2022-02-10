العذراء

9:07 م2022-02-10

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تكون نشيطا اليوم، مع أن فترة الصباح لا تحمل أخبارا جيدة، لكن تشعر بالتحدي وتريد أن تثبت للكثيرين أنك على صواب، الكثير من المسؤوليات والتعطيلات قد تقف في طريقك عند الظهيرة لكنك ستتعداها، يوم عملي جدا، لكنه يعود بالفائدة عليك. في المساء قد تبقى في البيت، لأنه لا يوجد شيء لتفعله، وبالأخص لمواليد 2 إلى 13 أيلول.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:7 من 10

9:07 م2022-02-10
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