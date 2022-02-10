لليوم الثاني على التوالي وأنت تشعر بالضغط والتوتر، لا تكن حساسا زيادة عن اللزوم وتفكر دائما بالجانب السيء، قد لا يكون اليوم مفعما بالنشاط والحيوية، لكنه أفضل من يوم أمس، الانتباه إلى الصحة لا يضر وبخاصة على منطقة الظهر التي يمكن أن تشهد توعكا، وبالأخص لمواليد شهر كانون الأول.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:4 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:4 من 10