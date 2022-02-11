الأوضاع إلى تحسن ملحوظ يا عزيزي الجوزاء، وخاصة المالية التي كانت في حالة تدهور خلال الأسابيع الماضية، مبلغ مالي قد يصلك في فترة ما بعد الظهر يزيل عنك الكآبة التي تشعر بها منذ فترة، لكن العمل ما يزال يضغط عليك بشكل كبير مما يجعلك تتاخر في مكتبك، المساء جيد لجلسة هادئة مع الحبيب لإصلاح الأوضاع بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10