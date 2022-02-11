السرطان

8:59 م2022-02-11

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وأخيرا جاء هذا النهار لكي تتحسن أمورك يا مولود السرطان، فبعد هذه الفترة القاسية جاء اليوم لترتاح، القوة من خصالك هذا اليوم، تملكك وتسلطك قد يجعلانك تفتعل مشاجرة في فترة ما بعد الظهر، مما قد يغير مزاجك المريح منذ الصباح، وفي المساء تشعر بحاجة إلى الراحة، لكن أصدقاءك يفسدون ذلك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:8 من 10

8:59 م2022-02-11
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