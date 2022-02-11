لا أحسدك أبدا على هذا اليوم يا صديقي الأسد ومنذ صحوتك من النوم لا رغبة لك في فعل أي شيء، عليك بالهدوء وعدم التحسس لأي كلمة تخرج من فم غيرك وخاصة زملاؤك في العمل، الأمور قد تصبح أسوأ في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لذلك من الأفضل أن تبقى في البيت لكي تقلل الأخطاء التي من الممكن أن تحدث.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:2 من 10 العاطفة:2 من 10 الصحة:2 من 10