الحمل

8:59 م2022-02-11

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لا تعرف ماذا يحصل لأنك في حيرة من أمرك، فالمفاجآت كفيلة هذا اليوم بتغيير مخططاتك وتفكيرك بين الساعة والأخرى، مزاجيتك تصل إلى أعلى مستوياتها هذا اليوم ولا أحد يستطيع أن يفهم ماذا تريد. في المساء انتبه إلى صحتك جيدا، وحاول أن تأخذ قسطا من الراحة في البيت فهذا سيفيدك، وبالأخص إذا كنت من مواليد شهر آذار.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:4 من 10

8:59 م2022-02-11
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